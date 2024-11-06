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“نفيديا” تصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم

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تفوّقت شركة “نفيديا” العملاقة لأشباه الموصلات على “آبل” الثلاثاء، لتصبح الشركة الأعلى قيمة في العالم، مع مواصلة تأثر بورصة “وول ستريت” بطفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 2,9 في المئة، ليصل إلى 139,93 دولارا، مما رفع قيمتها السوقية إلى 3,43 تريليون دولار، متقدمة على شركة “آبل” البالغة قيمتها 3,38 تريليون دولار.

وكانت “نفيديا” أصبحت في حزيران/يونيو أكبر شركة تجارية، مع العلم أنها احتفظت بالرقم القياسي ليوم واحد فقط. وتتخطى قيمتها حاليا قيمتي “أمازون” و”ميتا” مجتمعتين.

وقد استثمرت كبرى شركات التكنولوجيا في العالم عشرات المليارات في تقنية الذكاء الاصطناعي القوية لـ”نفيديا” والتي تعد العنصر المركزي لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية مثل “تشات جي بي تي (“اوبن ايه آي”) و”جيميناي (“غوغل”).

وستنضم “نفيديا” الجمعة إلى مؤشر داو جونز إنداستريال أفريدج، مما يؤكد التقدم الكبير للشركة التي ارتفع سعر سهمها بأكثر من 850% منذ نهاية عام 2022 عندما أثار إصدار “تشات جي بي تي” سباقا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي.

ارب/رك/ب ح 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية