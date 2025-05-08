“نينتندو” تتوقع بيع 15 مليون وحدة من “سويتش 2” بحلول نهاية آذار/مارس 2026

afp_tickers

2دقائق

توقعت شركة “نينتندو” العملاقة لألعاب الفيديو بيع 15 مليون وحدة من جهازها الجديد “سويتش 2” في السنة المالية 2025-2026 التي بدأت في نيسان/أبريل، بعد أن شهدت مبيعاتها وأرباحها انهيارا في 2024-2025.

وتستعد الشركة لطرح جهاز “سويتش 2” في الأسواق اعتبارا من 5 حزيران/يونيو، وهو ما ينتظره اللاعبون بفارغ الصبر مع أنّ سعره يُعدّ مرتفعا جدا. ومن المتوقّع أن يوقف هذا النموذج الجديد تراجع مبيعات المجموعة.

وكان رئيس الشركة شونتارو فوروكاوا قد أشار في نيسان/أبريل الماضي إلى تسجيل 2,2 مليون طلب مسبق في اليابان وحدها، وهو رقم وصف آنذاك بأنه “مرتفع جدا”، وأعلى بكثير من توقعات المجموعة ومن عدد أجهزة “سويتش 2” التي يمكن تسليمها في تاريخ الإصدار.

ورغم أنّ “نينتندو” تعمل على تنويع أعمالها لتشمل المتنزهات الترفيهية والأفلام الرائجة، يتأتى نحو 90% من إيراداتها من مبيعات أجهزة “سويتش”.

ويشكل هذا الجهاز الذي طُرح في آذار/مارس 2017 وبيعت منه مُذّاك أكثر من 146 مليون وحدة (ثالث أفضل جهاز ألعاب لناحية المبيعات بعد “بلاي ستايشن 2” من “سوني” و”نينتندو دي اس”)، وحدة تحكم هجينة يمكن استخدامها أثناء التنقل أو توصيلها بشاشة التلفزيون، وقد حقق نجاحا كبيرا.

وقد انخفضت مبيعات جهاز “سويتش” الرئيسي بنسبة 22% في السنة المالية 2024-2025 التي انتهت في نهاية آذار/مارس.

وشهدت “نينتندو” انهيار صافي ربحها بنسبة 43,2% ليصل إلى 278,8 مليار ين (1,93 مليار دولار)، في حين انخفض حجم مبيعاتها بنسبة 30% ووصل إلى 1,165 مليار ين (8 مليارات دولار).

جغ/رك/ب ح