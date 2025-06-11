“نينتندو” تعلن بيع 3,5 ملايين وحدة من جهازها الجديد “سويتش 2”

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أعلنت شركة “نينتندو” اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو الأربعاء أنها باعت 3,5 ملايين وحدة من جهازها الهجين الجديد “سويتش 2” في مختلف أنحاء العالم في غضون أربعة أيام فقط، بعد إطلاقه في 5 حزيران/يونيو.

وقالت الشركة في بيان “إنّ هذه النتيجة تشكل رقما قياسيا لمبيعات جهاز من نينتندو في الأيام الأربعة الأولى” من طرحه في الأسواق.

ورغم سعره المرتفع، تتوقع الشركة بيع 15 مليون جهاز من “سويتش 2” بحلول آذار/مارس 2026، وهو ما يعادل تقريبا مبيعات “سويتش” في عامه الأول في الأسواق.

وقد شهد جهاز “سويتش 2” طلبات مسبقة مرتفعة جدا، إذ بلغ عددها 2,2 مليونا في متجر “نينتندو” الإلكتروني في اليابان وحدها.

أدى هذا الإقبال الكبير إلى إلغاء بعض الطلبات المسبقة موقتا لا سيما في المملكة المتحدة، لأنّ عدد الأجهزة لم يكن كافيا.

وعلى غرار جهاز “سويتش” الأساسي، يشكل “سويتش 2” وحدة تحكّم هجينة يمكن استخدامها أثناء التنقل أو توصيلها بشاشة تلفزيون، لكنّه يتميز بشاشة أكبر، وذاكرة أكبر بثماني مرات، ومايكروفون مدمج، ووحدات تحكم قابلة للفصل.

وتتيح ميزات جديدة للمستخدمين إمكانية الدردشة عبر الإنترنت ومشاركة جزء من اللعبة موقتا مع الأصدقاء، وهي ميزة تُعدّ ضرورية لجذب المستهلكين المعتادين على مشاهدة الألعاب في بث مباشر.

ويبلغ سعر “سويتش 2” 449,99 دولارا في الولايات المتحدة، وهو أعلى من سعر الإصدار الأصلي عند إطلاقه والذي بلغ 299,99 دولارا.

وتأمل “نينتندو” بأن تحقق النجاح نفسه الذي حظي به جهاز “سويتش” الذي صدر في آذار/مارس 2017. وبيع أكثر من 152 مليون جهاز “سويتش” منذ طرحه، ما جعله ثالث أكثر الأجهزة مبيعا على الإطلاق بعد “بلاي ستايشن 2″ من سوني و”نينتندو دي اس”.

جوج/رك/لين