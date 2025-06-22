آلاف المغاربة يتظاهرون في الرباط دعما لغزة وإيران

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الرباط‭ ‬ (رويترز) – تظاهر آلاف المغاربة يوم الأحد بالعاصمة الرباط تضامنا مع غزة وإيران، كما طالبوا بإنهاء التطبيع مع إسرائيل.

وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين دعت إلى المظاهرة التي انطلقت من ساحة “باب الحد” في اتجاه البرلمان وسط العاصمة وشارك فيها مغاربة من مختلف أنحاء البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات مثل “غزة غزة رمز العزة” و”فلسطين أمانة والتطبيع خيانة”، كما عبروا عن دعمهم لإيران في حربها ضد إسرائيل من خلال ترديد شعارات مثل “يكفينا من الحروب أمريكا عدوة الشعوب”.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران فجر يوم الأحد بقصفها ثلاثة مواقع نووية إيرانية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والمغربية إلى جانب الكوفيات، كما أحرقوا العلم الإسرائيلي.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي مغربي تجاه الحرب الدائرة حاليا بين إيران من جانب وإسرائيل والولايات المتحدة من جانب آخر.

وطبع المغرب العلاقات مع إسرائيل في 10 ديسمبر كانون الأول 2020، مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر.