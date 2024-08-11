أبوظبي ودبي تتصدران أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا

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تصدرت أبوظبي ودبي أفضل المدن الصالحة للعيش في الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقا لمؤشر قابلية العيش العالمي لوحدة استخبارات الإكونوميست “EIU” لعام 2024، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن العاصمة الإماراتية أبوظبي حافظت على “مكانتها كأفضل مدينة صالحة للعيش في المنطقة، بعد تقدم نتائجها في مجال الرعاية الصحية والتعليم، فيما جاءت دبي في المرتبة الثانية بفارق ضئيل بعد تقدمها كذلك في القطاعات نفسها”.

وأشارت الوكالة إلى أن وفقا للمؤشر، جاءت 8 مدن في مجلس التعاون الخليجي على قائمة أفضل عشر مدن تتمتع بالاستقرار ولها تأثير متزايد على الساحة العالمية، من بينها الكويت والدوحة والبحرين في المراكز الثالث والرابع والخامس على التوالي.

ويشمل المؤشر العالمي 173 مدينة يتم تقييمها وفق خمس فئات هي الاستقرار، والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة، والتعليم، والبنية التحتية.

أم/