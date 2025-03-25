أتراك يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات وأردوغان يؤكد أن “الاستعراض” سينتهي

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من جوناثان سبايسر وحسين حياة سيفر

إسطنبول (رويترز) – قال محتجون مناهضون للحكومة في تركيا إنهم يستعدون لمواصلة حملة المظاهرات التي اندلعت بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، رغم الاعتقالات الجماعية والاشتباكات مع الشرطة.

وأكد الرئيس رجب طيب أردوغان يوم الاثنين أن “استعراضهم” سيفشل.

وبدأت الأسبوع الماضي أكبر احتجاجات في السنوات العشر الماضية عند احتجاز إمام أوغلو، أبرز منافس سياسي لأردوغان، وهي الخطوة التي وصفها محتجون وأحزاب المعارضة وزعماء أوروبيون وجماعات حقوقية بأنها مسيسة وغير ديمقراطية.

ويتجمع منذ ذلك الوقت مئات الألوف كل مساء في الساحات والشوارع والجامعات بأنحاء البلاد وهم يرددون شعارات مناهضة لأردوغان ولا يطالبون بالإفراج عن إمام أوغلو فحسب وإنما بالعدالة والحقوق.

واستمرت التجمعات، على الرغم من حظرها، بصورة سلمية بالكامل تقريبا حتى ساعات متأخرة من الليل عندما استخدمت الشرطة الهراوات ورذاذ الفلفل ردا على رشقها بمقذوفات من المحتجين واعتقلت أكثر من 1400 شخص إجمالا.

وقالت طالبة جامعية تشارك في الاحتجاج الرئيسي بحديقة ساراتشاني في إسطنبول “سأحاول قدر الإمكان الحضور لأن الحكومة لم تنصفنا”.

وأضافت “كنت خائفة عندما جئت أول مرة، ظننت أننا قد نعتقل، لكنني لست خائفة الآن”.

وفي الحديقة الواقعة بين مبنى البلدية وسور مجرى مياه روماني شاهق، هتف معظم الناس لخطابات زعماء المعارضة، بينما كان آخرون يرددون الهتافات على بعد نحو 200 متر في مواجهة المئات من أفراد شرطة مكافحة الشغب ذوي الخوذ البيضاء.

وقال أشخاص آخرون لرويترز إنهم يتوقعون استمرار الاحتجاجات يوميا رغم أن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي قال إن الثلاثاء هو آخر يوم لفعاليات مقررة في ساراتشاني.