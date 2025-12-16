The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أجور الألمانيات أقل بنسبة 16% عن مواطنيهن الرجال في 2025

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

مع فجوة بنسبة 16% بين رواتب الرجال والنساء في عام 2025، لا تزال ألمانيا متأخرة في مجال المساواة في الأجور، وتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف الأوروبي، وفق أرقام رسمية نُشرت الثلاثاء.

وفي عام 2025، بلغ متوسط الراتب الإجمالي للمرأة الألمانية 22,81 يورو في الساعة، أي أقل بـ 4,24 يورو من راتب الرجل (27,05 يورو في الساعة)، على ما أشار المكتب الفدرالي للإحصاء (Destatis) في بيان.

وقد بقيت هذه الفجوة من دون تغيير مقارنة بالعام الماضي، بعد تحسن طفيف في السنوات الأخيرة، إذ تقلصت من 22% إلى 18% بين عامي 2015 و2023.

وبحسب أحدث إحصاءات “يوروستات” المتاحة لعام 2023، كانت ألمانيا من بين أسوأ خمس دول أداءً على صعيد الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، متقدمة على المجر وجمهورية التشيك والنمسا ولاتفيا.

يُعزى العامل الأول الذي يُفسر هذه الفجوة في ألمانيا إلى العمل بدوام جزئي، وهو أكثر شيوعا بين النساء، وعادة ما يكون أجره بالساعة أقل، وفق البيان.

وتلجأ النساء في المقام الأول إلى العمل بدوام جزئي لأن الأهل في ألمانيا يعانون من صعوبة في تأمين الرعاية لأطفالهم.

ومن العوامل الهيكلية الأخرى النظام الضريبي الألماني، إذ إن نظام الإقرار الضريبي المشترك الذي يُخضع الزوجين للضريبة بالتساوي، يُقلل من حافز “المعيل الثاني” (وغالبا ما تكون المرأة) على زيادة ساعات العمل أو الراتب.

في الواقع، يخضع الدخل الثاني للشريحة الضريبية نفسها التي يخضع لها أعلى دخل في الأسرة.

يُضاف إلى ذلك المزايا الضريبية المرتبطة بـ”الوظائف الجزئية”، وهي وظائف بدوام جزئي تخضع لضرائب منخفضة وتشغلها النساء في الغالب.

وقد بلغت فجوة الأجور المعدّلة، أي الفرق بين رواتب النساء والرجال في وظائف مماثلة بمؤهلات وخبرات مهنية متشابهة، 6%.

ليب/جك/ص ك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية