أجور الألمانيات أقل بنسبة 16% عن مواطنيهن الرجال في 2025

مع فجوة بنسبة 16% بين رواتب الرجال والنساء في عام 2025، لا تزال ألمانيا متأخرة في مجال المساواة في الأجور، وتحتل المرتبة الأخيرة في التصنيف الأوروبي، وفق أرقام رسمية نُشرت الثلاثاء.

وفي عام 2025، بلغ متوسط الراتب الإجمالي للمرأة الألمانية 22,81 يورو في الساعة، أي أقل بـ 4,24 يورو من راتب الرجل (27,05 يورو في الساعة)، على ما أشار المكتب الفدرالي للإحصاء (Destatis) في بيان.

وقد بقيت هذه الفجوة من دون تغيير مقارنة بالعام الماضي، بعد تحسن طفيف في السنوات الأخيرة، إذ تقلصت من 22% إلى 18% بين عامي 2015 و2023.

وبحسب أحدث إحصاءات “يوروستات” المتاحة لعام 2023، كانت ألمانيا من بين أسوأ خمس دول أداءً على صعيد الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، متقدمة على المجر وجمهورية التشيك والنمسا ولاتفيا.

يُعزى العامل الأول الذي يُفسر هذه الفجوة في ألمانيا إلى العمل بدوام جزئي، وهو أكثر شيوعا بين النساء، وعادة ما يكون أجره بالساعة أقل، وفق البيان.

وتلجأ النساء في المقام الأول إلى العمل بدوام جزئي لأن الأهل في ألمانيا يعانون من صعوبة في تأمين الرعاية لأطفالهم.

ومن العوامل الهيكلية الأخرى النظام الضريبي الألماني، إذ إن نظام الإقرار الضريبي المشترك الذي يُخضع الزوجين للضريبة بالتساوي، يُقلل من حافز “المعيل الثاني” (وغالبا ما تكون المرأة) على زيادة ساعات العمل أو الراتب.

في الواقع، يخضع الدخل الثاني للشريحة الضريبية نفسها التي يخضع لها أعلى دخل في الأسرة.

يُضاف إلى ذلك المزايا الضريبية المرتبطة بـ”الوظائف الجزئية”، وهي وظائف بدوام جزئي تخضع لضرائب منخفضة وتشغلها النساء في الغالب.

وقد بلغت فجوة الأجور المعدّلة، أي الفرق بين رواتب النساء والرجال في وظائف مماثلة بمؤهلات وخبرات مهنية متشابهة، 6%.

