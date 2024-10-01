أدنوك الإماراتية نحو شراء شركة كوفيسترو الألمانية للكيميائيات

afp_tickers

5دقائق

أعلنت مجموعة الكيميائيات الألمانية “كوفيسترو” الثلاثاء أنها قبلت بعرض استحواذ من شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في ظل أزمة يعاني منها أحد أهم القطاعات في أكبر اقتصاد في أوروبا.

أثّر ارتفاع تكاليف الطاقة غداة الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022 بشدّة على منتجي المواد الكيميائية التي تساهم في حوالى 5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي الألماني.

ويقدّر الاتفاق قيمة كوفيسترو المصنّعة للبلاستيك بحوالى 12 مليار يورو (13,3 مليار دولار)، وفق ما جاء في بيان للمجموعة الألمانية.

وبموجب الاتفاق الذي سيبقى ساريا حتى نهاية العام 2028، ستقدّم أدنوك عرضا لشراء جميع أسهم كوفيسترو المتبقية مقابل مبلغ قدره 62 يورو للسهم.

كما ستضخ شركة النفط التابعة للدولة الإماراتية مبلغا قدره حوالى 1,2 مليار يورو في شركة الكيميائيات عبر إصدار أسهم جديدة فور استكمال الاتفاق.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية ماركوس ستيلمان في بيان إنه من خلال الاتفاق مع أدنوك، سيكون لدى كوفيسترو “أساسا أقوى للنمو المستدام”.

وأضاف أن أدنوك “شريك قوي ماليا وموجّه نحو الأمد الطويل”.

وقالت كوفيسترو إن قبول عرض الاستحواذ سيخضع “إلى حد أدنى مقداره 50%+ سهم واحد” إضافة إلى ضوابط تنظيمية.

– أزمة مواد كيميائية –

يأتي عرض أدنوك للاستحواذ على كوفيسترو في غياب أي مؤشرات على تراجع التحديات التي يواجهها قطاع الكيميائيات الألماني المعتمد بشدّة على الطاقة.

وقالت رابطة VCI الألمانية لقطاع المواد الكيميائية الألماني في تقرير الشهر الماضي إن القطاع “يعاني في ظل بيئة صعبة”.

ويؤثر ضعف الطلب وارتفاع تكاليف الطاقة غداة الغزو الروسي لأوكرانيا على المنتجين ويدفعهم لخفض الإنتاج في ألمانيا.

وأفادت أكبر مجموعة للكيميائيات في العالم BASF الشهر الماضي أنها ستخفض التكاليف وتعيد التركيز على “أعمالها التجارية الأساسية” بينما تفتقر بعض مصانعها الألمانية إلى المنافسة.

من جانبها، أكدت كوفيسترو أنها “تحقق تقدّما كبيرا في تحوّلها الاستراتيجي”.

وكشفت المجموعة التي تصنّع المواد الكيميائية المستخدمة في كل شيء من عزل المباني وصولا إلى المركبات الكهربائية، عن خطة توفير في حزيران/يونيو بينما كانت تجري محادثات الاستحواذ مع أدنوك.

وقالت كوفيسترو ومقرها ليفركوزن والتي انبثقت عن مجموعة الكيميائيات العملاقة “باير” عام 2015 إنها ستخفض التكاليف على أمل توفير 400 مليون يورو سنويا.

وقال ستيلمان إنه بدعم من أدنوك، يمكن أن تنمو كوفيسترو “في قطاعات جاذبة للغاية ويمكنها حتى المساهمة أكثر في الانتقال الصديق للبيئة”.

وذكر مجلس إدارة كوفيسترو أنه سيوصي حملة الأسهم بقبول عرض أدنوك بناء على بنود الاتفاق.

– تنويع –

اعتبر الاتفاق بمثابة انقلاب بالنسبة لأدنوك في وقت تسعى لتوسيع عملياتها لتتجاوز النفط. وحال استكماله، سيمثّل أول عملية استحواذ لشركة مدرجة في مؤشر DAX من قبل شركة مملوكة للخليج.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” عن الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها سلطان أحمد الجابر قوله “تنسجم هذه الشراكة الاستراتيجية مع استراتيجية أدنوك للنمو الذكي، وتحقيق نقلة نوعية لضمان مواكبة أعمالها للمستقبل، والتقدم نحو هدفها بأن تصبح ضمن أكبر خمس شركات عالمية للكيماويات”.

وأضاف الجابر الذي ترأس مفوضات “كوب28” للمناخ في دبي العام الماضي بأن عملية الاستحواذ “تتيح فرصا جديدة للنمو، بالتزامن مع التزامنا بتنويع محفظة أعمال الشركة”.

وبموجب بنود الاتفاق، أفادت كوفيسترو أن أدنوك أعربت عن التزامها المحافظة على أسلوب الشركة الألمانية في “إدارة الشركات والبنية التجارية التنظيمية” لها.

كما أن أدنوك ستحترم الاتفاقيات القائمة مع نقابات العمال بينما “لا توجد خطط لبيع أو إغلاق أو خفض أنشطة كوفيسترو التجارية بشكل كبير”.

بور-سيا/لين/ص ك