أدنوك تتعهد استثمار 55 مليار دولار في مشاريع جديدة حتى 2028

أعلنت “أدنوك”، شركة بترول أبوظبي الإماراتية العملاقة، الأحد تخصيص 55 مليار دولار للاستثمار في مشاريع جديدة خلال العامين المقبلين، بعد يومين من انسحاب الإمارات رسميا من منظمة أوبك وتحالف أوبك+.

وجاء في بيان للشركة “أكدت أدنوك اليوم أنها تُسرّع وتيرة نموها وتنفيذ استراتيجيتها من خلال منح مشاريع جديدة بقيمة 200 مليار درهم إماراتي (55 مليار دولار) للفترة 2026-2028”.

ويُمكّن قرار الإمارات الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من إنتاج كميات النفط الخام التي تناسبها، بعد عقود من الالتزام بنظام الحصص الذي فرضته المنظمة، ما قد يُدرّ عليها عائدات مالية أكبر.

