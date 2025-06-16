أدنوك تقدم بعرض بقيمة 18,7 مليار دولار للاستحواذ على سانتوس الأسترالية

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قدّمت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” المملوكة للدولة عرضا للاستحواذ على مجموعة سانتوس الأسترالية للطاقة، بقيمة 18,7 مليار دولار، على ما اكدت الشركتان الاثنين.

ولشركة سانتوس التي تتخذ في أديلايد الاسترالية مقرا لها، نشاطات في مجال الطاقة في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية والولايات المتحدة، كما أنها أحد الموردين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال في أستراليا وآسيا.

وبلغ عرض الاستحواذ النقدي الذي قدّمته “أدنوك” 5,76 دولارات لكل سهم من أسهم سانتوس، أي ما يعادل 18,7 مليار دولار للشركة بكاملها.

ويزيد السعر المعروض للسهم بحوالى 28 بالمئة عن مستوى إغلاق سهم سانتوس الجمعة.

وأوضحت سانتوس أن هذا هو العرض “النهائي غير الملزم” من “أدنوك”التي قدمت عرضين سرّيين عند سعر أدنى في آذار/مارس.

وارتفع سهم سانتوس بأكثر من 11 بالمئة في معاملات ما بعد الظهر في بورصة الأوراق المالية الأسترالية.

وقدّمت شركة “أدنوك”، ومقرّها في أبو ظبي، عرضها عبر تحالف تقوده شركة “إكس آر جي” التابعة لها.

ويضم التحالف أيضا شركة أبوظبي التنموية القابضة وشركة الاستثمار العالمية كارلايل.

وقالت “إكس آر جي”، في بيان لها، إن الصفقة المقترحة تتماشى مع استراتيجيتها وطموحها لتطوير مشاريع رائدة ومتكاملة في مجالي الغاز والغاز الطبيعي المسال عالميا.

وكشف مجلس إدارة “سانتوس” أنه ينوي رفع توصية بالإجماع إلى المساهمين ليصوتوا تأييدا لعرض شركة بترول أبوظبي الوطنية في حال تم الاتفاق على شروط الاستحواذ.

وأشارت “سانتوس” إلى أن المقترح الذي قدّمته “أدنوك” خضع للتدقيق المطلوب، والاتفاق على الشروط، وموافقة الجهات التنظيمية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة.

وتوقّع سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في “إم إس تي ماركي”، أن تخضع الصفقة إلى “تدقيق عميق” نظرا لامتلاك “سانتوس” بنية تحتية نفطية حيوية على الساحلين الشرقي والغربي لأستراليا، ولكون “أدنوك” شركة مملوكة لحكومة أجنبية.

وأضاف كافونيك أن هذا سيكون أول قرار مهم يتخذه وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز بشأن عرض حكومي أجنبي للاستحواذ على بنية تحتية حيوية رئيسية، موضحا أن الحكومة قد تُصر على فصل بعض أصول الغاز المحلية التابعة لسانتوس كشرط للاستحواذ.

وقال التحالف الذي تقوده “إكس آر جي” إنه يخطط للاستثمار في نشاطات “سانتوس” في مجال الغاز والغاز الطبيعي المسال لتوفير “حلول موثوقة وبأسعار معقولة ومنخفضة الكربون للعملاء في أستراليا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وخارجها”.

وأفاد تقرير صادر عن مجموعة “إي أند بي” أنه منذ عامين توالت الشائعات بشأن عروض الاستحواذ على “سانتوس”.

وأوضح أن التوقيت الآن مناسب لتقديم عرض، وسط تزايد مخاطر ارتفاع أسعار الطاقة وإتمام “سانتوس” بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى.

وفي العام الماضي، تخلت “سانتوس” ومنافستها شركة الطاقة الأسترالية “وودسايد إنرجي” عن محادثات لإنشاء واحد من أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي في العالم، بعد فشلهما في التوصل إلى اتفاق.

بور-م ل/غ ر