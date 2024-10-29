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أديداس تنهي خلافها وديا مع كانييه ويست

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أعلنت شركة أديداس الثلاثاء توصلها إلى اتفاق ودي مع مغني الراب الأميركي المثير للجدل كانييه ويست، لإنهاء كافة الإجراءات القانونية المستمرة بين الجانبين منذ عامين، من دون أن تصاحب هذا الاتفاق مبادلات مالية.

ودخلت أديداس مع كانييه ويست (الذي غيّر اسمه إلى يي) في صراع قانوني منذ أن قررت العلامة التجارية الألمانية في تشرين الأول/أكتوبر 2022 إنهاء تعاونهما المثير فجأة، بعد تصريحات معادية للسامية أطلقها الفنان الأميركي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة أديداس بيورن غولدن خلال مؤتمر عبر الهاتف “لم يعد هناك أي قضايا مفتوحة بين الجانبين (…) ولم تعد هناك أموال تتدفق في اتجاه أو آخر”.

ورفض رئيس الشركة تقديم مزيد من التفاصيل حول الاتفاق الذي جرى التفاوض عليه خارج المحاكم.

وأضاف غولدن “كان هناك توتر بشأن العديد من القضايا، و… عند مقارنة مطالب هذا الطرف أو ذلك، قال كلا الجانبين إنهما لم يعودا بحاجة إلى المواجهة”.

لطالما كان التعاون بين أديداس والنجم الأميركي من الأكثر نجاحا في عالم الموضة.

وقد نجم عن هذا التعاون تطوير مجموعة الأحذية الرياضية “ييزي” منذ عام 2014، والتي حققت نجاحا هائلاً ساعد في جعل كانييه ويست مليارديرا.

ومن خلال إنهاء هذه الشراكة، بقي لدى أديداس مخزون من المنتجات بقيمة 1,2 مليار يورو.

وبدلا من تدميرها، قررت أديداس بيعها على دفعات والتبرع بجزء من الأرباح للجمعيات المناهضة للعنصرية ومعاداة السامية، وأخيرا لمؤسستها الجديدة التي أطلقتها في آذار/مارس، والناشطة في مكافحة التمييز.

وكتبت الشركة أنه سيتم بيع ما تبقى من مخزون “ييزي” بحلول نهاية عام 2024 “بسعر الكلفة”.

جبل/جك/ب ح 

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية