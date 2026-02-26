The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

أرامكو تعلق صادرات غاز البترول المسال من محطة الجعيمة بعد حادث هيكلي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أكدت شركة أرامكو السعودية لوكالة فرانس برس الخميس أنها أوقفت صادرات غاز البترول المسال من محطة الجعيمة الواقعة على ساحل الخليج، وذلك عقب حادث تسبب في أضرار هيكلية لكن لم ينتج عنه أي تسرب.

وأوضحت مجموعة النفط السعودية العملاقة أنه “في 23 شباط/فبراير، تعرض جزء صغير من نظام التوصيل الذي ينقل البروبان والبيوتان من موقع غاز البترول المسال في الجعيمة لأضرار هيكلية”، من دون توضيح ملابسات الحادث.

وأضافت أرامكو أنها فعّلت فورا خطة إدارة الطوارئ، وعلّقت صادرات غاز البترول المسال لفترة غير محددة. ونتيجة لذلك، ألغت شحنات البروبان والبيوتان التي كان من المقرر تسليمها “في الأسابيع المقبلة”.

لكن الشركة السعودية أكدت أن عمليات التسليم المحلية “لم تتأثر”. 

ولفتت إلى أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي تسريبات ولم يصب أحد بأذى”.

يلم/ح س/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية