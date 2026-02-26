أرامكو تعلق صادرات غاز البترول المسال من محطة الجعيمة بعد حادث هيكلي

أكدت شركة أرامكو السعودية لوكالة فرانس برس الخميس أنها أوقفت صادرات غاز البترول المسال من محطة الجعيمة الواقعة على ساحل الخليج، وذلك عقب حادث تسبب في أضرار هيكلية لكن لم ينتج عنه أي تسرب.

وأوضحت مجموعة النفط السعودية العملاقة أنه “في 23 شباط/فبراير، تعرض جزء صغير من نظام التوصيل الذي ينقل البروبان والبيوتان من موقع غاز البترول المسال في الجعيمة لأضرار هيكلية”، من دون توضيح ملابسات الحادث.

وأضافت أرامكو أنها فعّلت فورا خطة إدارة الطوارئ، وعلّقت صادرات غاز البترول المسال لفترة غير محددة. ونتيجة لذلك، ألغت شحنات البروبان والبيوتان التي كان من المقرر تسليمها “في الأسابيع المقبلة”.

لكن الشركة السعودية أكدت أن عمليات التسليم المحلية “لم تتأثر”.

ولفتت إلى أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي تسريبات ولم يصب أحد بأذى”.

