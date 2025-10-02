The Swiss voice in the world since 1935
أربعة جرحى بهجوم بسكين خارج كنيس يهودي في مانشستر (الشرطة البريطانية)

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أفادت الشرطة في مدينة مانشستر في شمال إنكلترا الخميس وكالة فرانس برس بأنها تلقت بلاغا عن “حادثة طعن خارج كنيس يهودي” مشيرة إلى وقوع أربعة جرحى.

وأكد جهاز الاسعاف أنه هرع إلى موقع “حادثة كبرى” في منطقة كرامسال في مانشستر.

ووصلت أجهزة الطوارئ إلى مكان الحادث الساعة 9,41 صباحا بالتوقيت المحلي (08,41 ت غ) وعالجت “أربعة أشخاص مصابين بجروح ناجمة عن حادث سيارة وطعن”، حسبما أفادت الشرطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على المشتبه به لكنها لم تحدد ما إذا كان قد نجا، فيما قال رئيس بلدية مانشستر الكبرى آندي بيرنهام إن “الخطر زال”.

وجاء الهجوم فيما يحيي اليهود يوم الغفران أو “كيبور” وقبل سبعة أيام على الذكرى الثانية لهجوم السابع من تشرين الاول/أكتوبر على إسرائيل.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن “الاستياء الشديد إزاء الهجوم عند كنيس يهودي في كرامسال”.

ورأى أن “حقيقة أن ذلك حصل في يوم كيبور، أقدس الأيام اليهودية، يجعله أكثر فظاعة”.

وسيختصر مشاركته في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية في كوبنهاغن للعودة إلى بريطانيا لترؤس اجتماع أزمة طارئ لوزرائه” حسبما ذكر مسؤول بريطاني طلب عدم ذكر اسمه.

ويوم الغفران أو “كيبور” هو اليوم الوحيد في العام الذي تغلق فيه إسرائيل بأكملها من الأعمال ووسائل النقل العام وحتى المطار.

ويقوم اليهود بالصوم وأداء الصلاة في هذا اليوم.

وأججت الحرب في غزة المشاعر في المملكة المتحدة مع تظاهرات كبيرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن ومدن كبرى أخرى.

هار-كتكس/الح-غد/الح

