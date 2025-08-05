أربعة مرشحين لترامب لرئاسة الاحتياطي الفدرالي

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اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن لديه قائمة من أربعة مرشحين لرئاسة الاحتياطي الفدرالي، موضحا أن اسم وزير الخزانة سكوت بيسنت ليس ضمنها.

وينهي جيروم باول الرئيس الحالي للاحتياطي الفدرالي الذي يُثير غضب الرئيس الأميركي لرفضه خفض أسعار الفائدة، ولايته في أيار/مايو 2026.

وعندما سُئل ترامب عن خلف باول في اتصال هاتفي مع قناة CNBC، قال “كلاهما (كيفن هاسيت وكيفن وارش) ممتازان”.

وكان يشير إلى هاسيت، كبير مستشاريه الاقتصاديين حاليا، ووارش الذي شغل منصب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي بين عامي 2006 و2011 بعد أن كان مستشارا للرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش.

وأضاف “لديّ اسمان آخران أعتبر اداءهما جيدا” بدون الخوض في التفاصيل.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن وزير الخزانة سكوت بيسنت ليس بين المرشحين.

وقال ترامب “سأستبعده من القائمة. فهو لا يريد” المنصب، “يفضل أن يكون وزيرا للخزانة”.

وقبل استبدال رئيس الاحتياطي الفدرالي الحالي، ثمة فرصة ترشيح أخرى لترامب مع استقالة أدريانا كوغلر من مجلس الاحتياطي والتي اعلنت في الأول من آب/أغسطس.

وأمام الرئيس الأميركي فرصة لتعيين عضو جديد في اللجنة التي تحدد أسعار الفائدة.

يهاجم الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاما جيروم باول باستمرار، معتبرا أنه “بطيء جدا” في خفض أسعار الفائدة.

ويرى ترامب أن اختيار خلف لباول خطوة استراتيجية في وقت تجعل الحرب الجمركية التي شنها الآفاق الاقتصادية ضبابية.

او/ليل/ب ق