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أردوغان: السوريون هم الفائزون من الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة

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أنقرة (رويترز) – رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الثلاثاء بالاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية الجديدة، قائلا إن “الفائز” في هذا الاتفاق هو جميع السوريين.

ويقود قوات سوريا الديمقراطية الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.

وأضاف أردوغان “التنفيذ الكامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الأثنين في سوريا سيساهم في أمن واستقرار البلاد. وسيكون جميع إخواننا وأخواتنا السوريين هم المستفيدون من هذا”.

وتابع “نولي اهتماما كبيرا لوحدة أراضي جارتنا سوريا والحفاظ على بنيتها الموحدة وتعزيز وحدتها واستقرارها”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية