أردوغان: سنوطد علاقاتنا مع الشرق مع استمرار توجهنا نحو الغرب

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أنقرة (رويترز) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إن بلاده لن تتوقف عن توطيد علاقاتها مع الشرق، بما في ذلك مجموعة دول البريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، حتى في الوقت الذي تواصل فيه توجهها نحو الغرب.

وعبرت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، في الشهور القليلة الماضية عن اهتمامها بالانضمام إلى مجموعتي بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون، اللتين تضمان الصين وروسيا. وأثار هذا مخاوف الولايات المتحدة وأوروبا من أن تركيا ربما تبتعد عن توجهها الجيوسياسي التقليدي نحو الغرب، رغم أن أنقرة نفت ذلك مرارا.

وذكر أردوغان في كلمة ألقاها خلال فعالية في أنقرة أن المناقشات حول “تحول الاتجاه” لا أساس لها من الصحة، لكن يجب على تركيا أن تتكيف مع “مراكز القوة” الجديدة التي تتشكل في مجالات الاقتصاد والإنتاج والتكنولوجيا، مع استمرارها في فتح الأبواب أمام الفرص مع كل الكيانات والجهات الفاعلة.

وقال “هذا هو النهج الذي يكمن وراء رغبة بلادنا في توسيع قاعدة الحوار مع جميع هذه الدول، من منظمة شنغهاي للتعاون إلى مجموعة البريكس ورابطة دول جنوب شرق آسيا”.

وأضاف “نتوجه بالطبع نحو الغرب، لكن هذا لا يعني بالتأكيد أننا سندير ظهرنا للشرق، أو أننا سنتجاهل الشرق، أو لا نعمل على تحسين علاقاتنا معه”.

وتضم مجموعة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وإثيوبيا وإيران ومصر والإمارات. وتريد الصين وروسيا على وجه الخصوص توسيع المجموعة بشكل أكبر في سعيهما لمواجهة الهيمنة الاقتصادية الغربية.

أما منظمة شنغهاي للتعاون فهي ناد أمني وسياسي واقتصادي أطلقته موسكو وبكين ودول آسيا الوسطى في عام 2001 كقوة موازنة للتحالفات الغربية.