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أردوغان لترامب: تركيا ترى المفاوضات هي السبيل الوحيد لحل الصراع الإسرائيلي الإيراني

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أنقرة (رويترز) – أفاد مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي يوم السبت أن تركيا ترى في المفاوضات النووية السبيل الوحيد لحل النزاع بين إسرائيل وإيران.

ووفقا لبيان صادر عن مكتبه، أبلغ أردوغان ترامب أن تركيا تدعم وجهة النظر الأمريكية القائلة بضرورة استمرار المفاوضات النووية لحل النزاع، وأن أنقرة مستعدة للقيام بدورها لمنع أي تصعيد يخرج عن السيطرة.

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