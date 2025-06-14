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أردوغان لولي العهد السعودي: إسرائيل بقيادة نتنياهو أكبر تهديد لاستقرار الشرق الأوسط

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(رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس أبلغ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت بأن الهجوم على إيران أظهر أن إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تُشكل أكبر تهديد للاستقرار في الشرق الأوسط.

وأضاف المكتب في بيان أن أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي في مكالمة هاتفية بضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية لتخفيف التوتر، مشيرا إلى أنه لا يمكن حل النزاع النووي إلا بالمفاوضات.

وجاء في البيان أن أردوغان قال أيضا إن أي حرب مدمرة محتملة ربما تتسبب في حدوث موجات من الهجرة غير الشرعية إلى جميع دول المنطقة.

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