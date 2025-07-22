أردوغان وستارمر يناقشان التقدم المحرز في صفقة بيع مقاتلات يوروفايتر لتركيا

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إسطنبول (رويترز) – ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان ناقش التقدم المحرز في صفقة بيع مقاتلات من طراز يوروفايتر تايفون إلى تركيا خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الثلاثاء.

ونقلت الرئاسة عن أردوغان قوله في بيان إن المستجدات التي طرأت على قطاع الدفاع ستساهم بشكل إيجابي في التعاون بين الجانبين.

وتجري تركيا محادثات لشراء هذه الطائرات، التي يصنعها تحالف يضم ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا ممثلا في شركات إيرباص وبي.إيه.إي سيستمز وليوناردو.