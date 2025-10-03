أردوغان يبلغ ترامب بترحيبه بجهود السلام ويشدد على ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها

أنقرة (رويترز) – ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي يوم الجمعة بترحيب تركيا بجهود تحقيق السلام في المنطقة، لكنه شدد على ضرورة وقف إسرائيل لهجماتها لضمان نجاح هذه الجهود.

والتقى أردوغان وترامب في البيت الأبيض الشهر الماضي لأول مرة منذ ست سنوات في اجتماع قال الرئيس التركي إنه ساعد البلدين العضوين بحلف شمال الأطلسي على إحراز “تقدم ملموس” في مجموعة من القضايا.

وأضافت الرئاسة أن الزعيمين ناقشا العلاقات الثنائية في الاتصال الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة، موضحة أن تركيا شددت على أهمية اتخاذ خطوات لتعزيز تعاونهما، لا سيما في مجال الصناعات الدفاعية.

وقال أردوغان أيضا إن الاجتماع أدى إلى توطيد العلاقات مع الولايات المتحدة.

وذكرت الرئاسة أن الزعيمين تناولا أيضا الوضع في غزة، وأن أردوغان أبلغ ترامب بأن تركيا تعمل جاهدة على إحلال السلام بالمنطقة وترحب بالمبادرات الرامية إلى تحقيق ذلك.

وأضافت “أردوغان أكد أن تركيا كثفت اتصالاتها الدبلوماسية من أجل السلام وستواصل دعم رؤية ترامب للسلام العالمي، وأن وقف إسرائيل لهجماتها أمر بالغ الأهمية لضمان نجاح المبادرات الرامية إلى إحلال السلام في المنطقة”.

وعبرت تركيا عن دعمها لأحدث خطة لترامب من أجل إنهاء حرب غزة. وكانت قد وصفت هجمات إسرائيل على غزة بالإبادة الجماعية وأوقفت كل التعاملات التجارية معها.

