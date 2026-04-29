أردوغان يرفض انتقاد بعض المشرعين لجهود السلام مع المسلحين الأكراد

أنقرة 29 أبريل نيسان (رويترز) – قال الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء إن عملية السلام الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين تركيا والمسلحين الأكراد تسير في “أجواء إيجابية”، وذلك في أعقاب انتقادات وجهها نواب في البرلمان مؤيدون للأكراد.

وفي كلمة ألقاها أمام البرلمان، قال أردوغان إن الخطوات الأحدث أوصلت العملية إلى مرحلة أكثر أهمية عقب الموافقة على تقرير لجنة برلمانية يحدد خارطة طريق لعدد من الإصلاحات القانونية إلى جانب حل حزب العمال الكردستاني المحظور.

وتأتي تصريحات أردوغان بعد يوم من إطلاق (حزب المساواة والديمقراطية للشعوب) المؤيد للأكراد واحدا من أقوى انتقاداته للحكومة حتى الآن، متهما إياها بالتصرف “بتردد وأيدي مرتعشة ومماطلة” على الرغم مما وصفه بفرصة تاريخية للسلام.

ورفض أردوغان هذه الانتقادات قائلا “هناك أجواء إيجابية، وما يجب القيام به واضح، والعملية تسير كما ينبغي”. وأضاف أن أولئك الذين يستخلصون استنتاجات متشائمة بشأن العملية “يتصرفون بناء على أوهام، وليس حقائق”.

وقال أردوغان “مع الموافقة على تقرير اللجنة، وصلنا إلى مفترق طرق يحتاج إلى التعامل بشكل أكثر حرصا”، مضيفا أن التحالف الحاكم يهدف إلى اجتياز هذه المرحلة بدعم من الأحزاب السياسية الأخرى.

وأوقف حزب العمال الكردستاني، الذي صنفته تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هجماته العام الماضي وأعلن في مايو أيار أنه قرر حل نفسه وإنهاء العمليات المسلحة، عقب دعوة وجهها زعيمه المسجون عبد الله أوجلان في فبراير شباط 2025.

ومع ذلك، لا يزال الخلاف قائما حول الخطوات التالية، إذ تقول أنقرة إنه يجب التحقق من نزع السلاح قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أو سياسية أخرى، بينما دعت الأطراف السياسية الكردية إلى إصلاحات أسرع.

وأودى الصراع، الذي بدأ في عام 1984، بحياة أكثر من 40 ألف شخص وتسبب في تداعيات امتدت إلى العراق وسوريا.

(تغطية صحفية حسين حياة سيفر – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية )