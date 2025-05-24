The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

أردوغان يعبر للشرع عن ترحيب أنقرة برفع العقوبات عن سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

من دارين باتلر

إسطنبول (رويترز) – قال مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الرئيس أخبر نظيره السوري أحمد الشرع خلال محادثات في اسطنبول يوم السبت أن تركيا ترحب بقرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا.

وتأتي زيارة الشرع غير المعلنة في اليوم التالي لإصدار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيهات ذكرت فيها أنها سترفع العقوبات عن سوريا فعليا بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما. ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الماضي أيضا على رفع العقوبات عن دمشق.

وقال مكتب أردوغان في منشور على إكس “أبلغ رئيسنا الشرع… أن تركيا ترحب برفع العقوبات”.

وأصبحت أنقرة أحد الحلفاء الأجانب الرئيسيين لحكومة الشرع منذ أن أطاحت قوات المعارضة، بعضهم دعمتهم تركيا لسنوات، بالرئيس السوري السابق بشار الأسد العام الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو بثها التلفزيون التركي أردوغان وهو يصافح الشرع لدى خروجه من سيارته في قصر دولمة بهجة على ضفاف مضيق البوسفور في أكبر مدن تركيا.

وأوضح البيان أن وزيري الخارجية والدفاع التركيين ورئيس جهاز المخابرات التركي حضروا المحادثات. وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن نظراءهم السوريين حضروا المحادثات أيضا.

وفي تحرك نحو رفع العقوبات، أعلن السفير الأمريكي لدى تركيا، توم باراك، يوم الجمعة توليه منصب المبعوث الخاص إلى سوريا. وكانت رويترز قد ذكرت قبل أيام أن الولايات المتحدة تعتزم تعيينه مبعوثا خاصا.

وتشير هذه الخطوة إلى اعتراف الولايات المتحدة بأن تركيا أصبحت تتمتع بنفوذ إقليمي رئيسي على دمشق.

وذكر مصدر أمني تركي في وقت سابق أن رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالين أجرى قبل أيام محادثات مع الشرع في سوريا حول تسليم وحدات حماية الشعب الكردية السورية سلاحها واندماجها في قوات الأمن السورية.

وطالبت تركيا، التي لا تزال تسيطر على مساحات من الأراضي في شمال سوريا بعد عمليات عبر الحدود ضد وحدات حماية الشعب، مرارا بنزع سلاح الوحدات وحلها.

وتقود وحدات حماية الشعب قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة في سوريا، لكن تركيا تعتبرها جماعة إرهابية تابعة لمسلحي حزب العمال الكردستاني الذين خاضوا تمردا دام 40 عاما ضد الدولة التركية. وأعلن حزب العمال الكردستاني هذا الشهر أنه قرر إلقاء السلاح وحل نفسه.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
16 إعجاب
13 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: دوريان بوركهالتر

أي مستقبل ينتظر القطاع الإنساني في ظل تقلص الدعم الدولي؟

أقدمت عدة دول – من بينها الولايات المتحدة وسويسرا – على تقليص ميزانياتها المخصصة للمساعدات، مما أدخل القطاع الإنساني في أزمة وجودية. وفي ضوء هذا الوضع، ما السبل التي ينبغي للعاملين والعاملات في المجال الإنساني استكشافها؟ رأيك يهمّنا!

شارك في الحوار
6 إعجاب
7 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية