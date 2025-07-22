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أسترازينيكا تعلن استثمار 50 مليار دولار في الولايات المتحدة رغم تهديدات ترامب بفرض رسوم

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أعلنت شركة أسترازينيكا البريطانية اعتزامها استثمار 50 مليار دولار في تصنيع الأدوية والبحوث في الولايات المتحدة بحلول العام 2030، رغم تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على هذا القطاع.

وقال المدير التنفيذي لشركة أسترازينيكا باسكال سوريو في بيان نُشر ليل الاثنين الثلاثاء “هذا الاستثمار يعزز ثقتنا في الابتكار الأميركي في مجال الصناعات الدوائية الحيوية، ويؤكد التزامنا تجاه ملايين المرضى الذين يعتمدون على أدويتنا في الولايات المتحدة وحول العالم”.

وفي إطار سعيه لإعادة التوازن في العلاقات التجارية لصالح الولايات المتحدة، فرض ترامب في نيسان/أبريل رسوما جمركية لا تقل عن 10 في المئة على الواردات. ورغم إعفاء الأدوية في المرحلة الأولى، أعلن لاحقا نيّته فرض رسوم جمركية على هذا القطاع بل ودرس إمكان زيادتها إلى 200%.

وفي البيان ذاته، أشار وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك إلى أن “الأميركيين يعتمدون منذ عقود على استيراد الأدوية الأساسية من الخارج. وتسعى سياسات ترامب الجمركية الجديدة إلى معالجة هذا الخلل البنيوي”، مشيدا بقرار أسترازينيكا الاستثماري.

وتشمل الاستثمارات المعلنة إنشاء مصنع جديد في ولاية فيرجينيا، وصفته الشركة بأنه “أكبر استثمار عالمي لها في مجال تصنيع الأدوية”.

وأعلنت أسترازينيكا في نيسان/أبريل الماضي بدء نقل جزء من إنتاجها الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تحسبا لاحتمال فرض رسوم جمركية على القطاع.

وشرعت شركات أدوية كبرى أخرى كانت معفاة من الرسوم الجمركية على مدى ثلاثة عقود، لتوسيع استثماراتها في الأشهر الأخيرة ونقلت عمليات إنتاجها إلى الولايات المتحدة التي تُعد السوق الأكبر عالميا في مجال الأدوية، باستثمارات تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات.

ودي/ماش/الح

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