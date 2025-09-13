أسترازينيكا تعلّق استثمار 200 مليون جنيه استرليني في بريطانيا

أكدت شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا” التي أعلنت عن استثمار بقيمة 50 مليار دولار في الولايات المتحدة نهاية تموز/يوليو، مساء الجمعة أنها علّقت مشروعا استثماريا جديدا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه” عن متحدث باسم الشركة قوله “نُعيد تقييم احتياجات شركتنا الاستثمارية باستمرار، ويمكننا تأكيد تعليق توسعنا في كامبريدج”.

وتُقدّر قيمة هذا الاستثمار بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.

في كانون الثاني/يناير، تخلّت الشركة عن خطتها لاستثمار 450 مليون جنيه إسترليني في مصنع لتصنيع اللقاحات في منطقة ليفربول (شمال)، مُشيرةً إلى نقص الدعم الحكومي.

وُصف هذا الإعلان بأنه ضربة موجعة للسلطات.

والأربعاء، أعلنت مجموعة ميرك الأميركية عن تخلّيها عن خططها لاستكمال بناء مركز أبحاث بقيمة مليار جنيه إسترليني (1,35 مليار دولار) في لندن، مُنتقدة مجددا سياسة المملكة المتحدة بشأن الاستثمار وتسعير الأدوية.

يأتي إعلان “أسترازينيكا” بعد أن أعلنت الشركة في نهاية تموز/يوليو أنها ستستثمر 50 مليار دولار بحلول عام 2030 في الولايات المتحدة لتصنيع الأدوية وتمويل برامجها البحثية.

“أسترازينيكا” التي أعلنت عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 34% لتصل إلى 2,92 مليار دولار في الربع الأول، حققت أكثر من 40% من إيراداتها في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.

