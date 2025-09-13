The Swiss voice in the world since 1935
أسترازينيكا تعلّق استثمار 200 مليون جنيه استرليني في بريطانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أكدت شركة الأدوية البريطانية “أسترازينيكا” التي أعلنت عن استثمار بقيمة 50 مليار دولار في الولايات المتحدة نهاية تموز/يوليو، مساء الجمعة أنها علّقت مشروعا استثماريا جديدا بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه” عن متحدث باسم الشركة قوله “نُعيد تقييم احتياجات شركتنا الاستثمارية باستمرار، ويمكننا تأكيد تعليق توسعنا في كامبريدج”.

وتُقدّر قيمة هذا الاستثمار بنحو 200 مليون جنيه إسترليني.

في كانون الثاني/يناير، تخلّت الشركة عن خطتها لاستثمار 450 مليون جنيه إسترليني في مصنع لتصنيع اللقاحات في منطقة ليفربول (شمال)، مُشيرةً إلى نقص الدعم الحكومي.

وُصف هذا الإعلان بأنه ضربة موجعة للسلطات.

والأربعاء، أعلنت مجموعة ميرك الأميركية عن تخلّيها عن خططها لاستكمال بناء مركز أبحاث بقيمة مليار جنيه إسترليني (1,35 مليار دولار) في لندن، مُنتقدة مجددا سياسة المملكة المتحدة بشأن الاستثمار وتسعير الأدوية.

يأتي إعلان “أسترازينيكا” بعد أن أعلنت الشركة في نهاية تموز/يوليو أنها ستستثمر 50 مليار دولار بحلول عام 2030 في الولايات المتحدة لتصنيع الأدوية وتمويل برامجها البحثية.

“أسترازينيكا” التي أعلنت عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 34% لتصل إلى 2,92 مليار دولار في الربع الأول، حققت أكثر من 40% من إيراداتها في الولايات المتحدة خلال هذه الفترة.

ادم/جك/ص ك

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
34 إعجاب
26 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
