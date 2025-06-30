أسواق تركيا تصعد بعد تأجيل جلسة محاكمة ربما تطيح بزعيم المعارضة الرئيسي

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أنقرة (رويترز) – أرجأت محكمة تركية يوم الاثنين جلسة استماع في قضية ربما تطيح بزعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض‭‭‭‭ ‬‬‬‬أوزجور أوزيل‭‭‭‭‬‬‬، وذلك عبر احتمال إلغاء نتائج المؤتمر الحزبي الذي انتخبه رئيسا للحزب في 2023، مما ساهم في ارتفاع بالأسواق في البلاد.

وكان من المقرر عقد جلسة استماع أولية يوم الاثنين قبل أن تقرر المحكمة تأجيل الجلسة حتى الثامن من سبتمبر أيلول.

وسيمثل عزل أوزيل من رئاسة الحزب أحدث ضربة قضائية لمعارضي الرئيس رجب طيب أردوغان. وأوزيل منافس محتمل في الانتخابات المقبلة بعد سجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المرشح الذي انتخبه الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية، في مارس آذار.

وتسعى الدعوى القضائية، التي رفعها أحد أعضاء حزب الشعب الجمهوري، إلى إلغاء نتائج المؤتمر العادي الثامن والثلاثين للحزب في نوفمبر تشرين الأول 2023 بسبب مخالفات إجرائية. وفي ذلك المؤتمر، حل أوزيل محل كمال كليتشدار أوغلو الذي خسر أمام أردوغان في الانتخابات الرئاسية في وقت سابق من ذلك العام.

وقالت فيليز إيريلماز كبيرة الاقتصاديين لدى إيه.إل.بي للاستثمار إن قرار المحكمة تأجيل القضية هو المحرك الرئيسي وراء الارتفاع في السوق يوم‭ ‬الاثنين.

وأضافت “العامل الأساسي هو أن الأسواق كانت تخشى نتيجة سلبية، لكن ذلك لم يتحقق. وكان من المتوقع بالفعل خفض أسعار الفائدة، لكن حالة الضبابية السياسية أخرته. وحاليا، وبعد أن زالت تلك المخاوف بشكل مؤقت، لم يعد الطريق إلى خفض أسعار الفائدة صعبا”.

وسجلت الليرة 39.7785 مقابل الدولار بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع سعر الإغلاق يوم الجمعة البالغ 39.88 للدولار.

وارتفع مؤشر إسطنبول القياسي بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش 5.4 بالمئة، وتقدم المؤشر الفرعي لقطاع البنوك 9.43 بالمئة.