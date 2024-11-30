أفضلية للائتلاف الوسطي الحاكم مع بدء فرز الأصوات في انتخابات إيرلندا

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بدأت في إيرلندا السبت عملية فرز الأصوات غداة الانتخابات التشريعية، مع ترجيح استطلاعات آراء المقترعين أن يتولى ائتلاف وسط اليمين الحاكم حاليا، تشكيل الحكومة المقبلة.

وأدلى الإيرلنديون بأصواتهم الجمعة في انتخابات شهدت منافسة شديدة بين الأحزاب الثلاثة الكبرى، في ختام حملة خاطفة هيمنت عليها أزمة السكن وكلفة المعيشة.

وبعد إقفال مراكز الاقتراع ليل الجمعة، أظهرت الاستطلاعات أن حزب شين فين (قومي يساري)، أبرز أطراف المعارضة والجناح السياسي سابقا للجيش الجمهوري الإيرلندي، يتقدم بشكل طفيف مع 21,1 بالمئة من الأصوات.

الا أن حزب فاين غايل (وسط يمين) بزعامة رئيس الوزراء سايمن هاريس، كان ثانيا بفارق لا يذكر (20 بالمئة)، متقدما على شريكه في الائتلاف الحكومي، حزب فيانا فايل (وسط يمين) بزعامة نائب رئيس الوزراء مايكل مارتن (19,5%).

وقالت أستاذة العلوم السياسية في كلية ترينيتي دبلن ليزا كينان لوكالة فرانس برس إن “تشكيل حكومة يعتمد على تمكن اثنين من هذه الأحزاب الثلاثة الكبرى من التعاون مع بعضهما البعض”.

وخلال الحملة الانتخابية، استبعد فيانا فايل وفاين غايل التحالف مع شين فين.

ورأت صحيفة “آيريش تايمز” أن فيانا فايل وفاين غايل هما “في الطليعة” لإعادة تشكيل الائتلاف في الغرفة السفلى للبرلمان، والبالغ عدد مقاعدها 174.

وبعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2020 وفاز فيها شين فين بالعدد الأكبر من الأصوات، شكل الحزبان الوسطيان ائتلافا حكوميا مع الخضر.

وقالت “آيريش تايمز” السبت إن “شين فين قد يتصدر التصويت الشعبي للمرة الثانية على التوالي، لكنه يواجه تمضية خمسة أعوام أخرى في المعارضة”.

وتَعاقَب حزبا فيانا فايل وفاين غايل على السلطة منذ استقلال إيرلندا عن المملكة المتحدة في 1921.

ويتوقع أن تصدر بعض النتائج الأولية السبت، لكن يرجح ألا تتضح الصورة الانتخابية بشكل كامل قبل بضعة أيام.

وقد يستغرق فرز الأصوات أياما بسبب النظام الانتخابي المعقد في إيرلندا.

بمو/كام/لين