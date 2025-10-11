بدايات الفرنك السويسري المتقلّبة: ارتباك بين الفضة والذهب

Keystone / Ennio Leanza

سلسلة غرائب سويسرية , حلقة 18: يُعَدّ الفرنك السويسري اليوم إحدى أقوى العملات، وأكثرها استقرارا في العالم. رغم ذلك، كان طريق الفرنك إلى الاستقرار طويلا ومحفوفا بالمزالق. لقد سبق أن أراد نابليون اعتماده، لكنه واجه موجة رفض من قبل الشعب السويسري.

7دقائق

في مطلع القرن التاسع عشر، كانت سويسرا في حالة من الفوضى النقدية الكبيرة. إذ كانت تُتداول فيها مئات الأنواع من العملات. ويعود ذلك إلى تعدد الكانتونات، التي كانت آنذاك مستقلة في غياب الدولة الفدرالية. وكان يتوجب دفع رسوم جمركية عند عبور حدودها. وفي هذه الدولة الصغيرة، كان هناك 14 توقيتًا زمنيًا مختلفًا. كما كانت وحدات القياس تتغير من منطقة إلى أخرى.

ولم يكن التعامل يتم بعشرات العملات الصادرة عن الكانتونات السويسرية فقط، بل أيضًا بالنقود النمساوية، والإيطالية، والفرنسية، والألمانية.

وشكّل هذا النظام مصدرا للارتباك بالنسبة إلى الجهات الاقتصادية الفاعلة. فبعض العملات صلبة، والبعض الآخر مشكوك فيه، وخاصة الأصغر منها، التي لا تتطابق قيمتها الاسمية دائما مع كمية المعدن الحقيقية. وعلى هذا، بالنسبة إلى التاجر على سبيل المثال، من الصعب معرفة ما إذا كانت القطع النقدية التي يتلقاها ذات قيمة حقيقية أم لا.

فشل نابوليون في اعتماد أول فرنك

كان نابليون بونابرت أول من حاول فرض عملة موحدة، عندما غزا سويسرا في عام 1798. وقدم عملة تسمى “الفرنك”، على غرار الفرنك الفرنسي، وأراد أن تصدرها سلطة واحدة.

ولكن فشلت هذه المحاولة في عام 1803، بعد خمس سنوات فقط من اعتمادها، كمعظم إصلاحات ما سُمّي بـ “الجمهورية الهلفتيكيةرابط خارجي. فعادت السيادة النقدية، أي صلاحية إصدار العملات، إلى الكانتونات. ويقدّر إرنست بالتنسبرغر، أستاذ الاقتصاد السياسي المتقاعد، قائلًا: “فشلت الجمهورية الهلفتيكية ومحاولتها اعتماد عملة وطنية موحدة، على الأرجح لارتباطها بوصمة الحكم الأجنبي”.

كما لا تسمح الفترة القصيرة للغاية، التي أمضتها جمهورية هلفتيك، باستبدال كل العملات القديمة، ولا بإنتاج ما يكفي من الفرنك الجديد. فقد عادت الفوضى إلى سابق عهدها. فبدأت بعض الكانتونات تستنزف فرنكها الخاص، في حين تفضل أخرى استخدام فلورين الألماني (جولدن).

إنشاء الفرنك السويسري عام 1850

عندما تأسست الدولة الفيدرالية في عام 1848، أصبحت الدعوة إلى عملة وطنية موحدة أكثر إلحاحا. ولا يقتصر الأمر على توحيد النظام الجمركي والمناطق الزمنية فحسب، بل شمل أيضا وضع حد للفوضى النقدية.

يقول إرنست بالتنسبرغر: “لم تكن هناك رغبة في ابتكار شيء عظيم، ومستقل، ومختلف تمامًا عن السياق الدولي آنذاك. بل كان هناك إرادة الاستيحاء عن عمد، من أحد الأنظمة النقدية الرئيسية في ذلك الوقت”.

لذلك، كانت هذه العملة أمام خياريْن: الاستلهام من الفرنك الفرنسي، أو فلورين جنوب ألمانيا. وأخيرا، استقر الاختيار على الفرنك؛ لأنه أكثر استقرارا، ويحظى باعتراف أكبر على المستوى الدولي.

شهد عام 1850 ولادة الفرنك السويسري. وعندما تم اعتماد هذه العملات، لم يكن واضحًا بعد إلى أيّ مدى ستصبح قوية.

وقد جرى تعريف الفرنك السويسري تمامًا مثل الفرنك الفرنسي، أي بما يعادل 4،5 غرامات من الفضة. وكانت الخمسة فرنكات تطابق الإيكو الفرنسي تمامًا، حتى من الناحية الشكلية. ولم تُسكّ معظم الفرنكات الأولى في سويسرا، بل في باريس.

بداية صعبة

كن، كان الحماس تجاه العملة الجديدة محدودا في البداية. ففضّل الكثير من الناس الدفع بالعملات الأجنبية، بدلًا من الفرنكات. ويعود ذلك إلى نوع المعدن المستخدم في سكّ العملات. ففي فرنسا، تُسكّ العملات إما من الذهب أو من الفضة، حسب سعر السوق. بينما ركّزت سويسرا على الفضة فقط، ما أدّى إلى حدوث مشكلة.

في خمسينات القرن التاسع عشر، مباشرة بعد اعتماد الفرنك، ارتفع سعر الفضة بشكل ملحوظ مقارنة بالذهب. فكان من الأفضل إعادة استخدام الفضة الموجودة في الفرنكات مباشرة. ويصف إرنست بالتنسبرغر هذه الانطلاقة بالفاشلة.

ويقول هذا الخبير: “وجدت سويسرا نفسها في مأزق. فإذا كانت قد بقيت متمسكة بالعملة الفضية، لما كان بإمكانها الحفاظ على الفرنك السويسري، على قدم المساواة مع الفرنك الفرنسي”.

وفي عام 1860، عدّلت سويسرا تشريعاتها، وسمحت أيضًا بإصدار فرنكات سويسرية تحتوي على الذهب. وبقي الفرنك مرتبطًا مباشرةً بالفرنك الفرنسي، حتى الحرب العالمية الأولى. وخلال الفترة ما بين الحربين، فقدت عملات الدول المجاورة قيمتها، ما عزّز قوة الفرنك. وللحفاظ على هذا الاستقرار، اشترى البنك الوطني السويسري الذهب من النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية، ما أثار آنذاك بعض الانتقادات المستمرّة حتى يومنا هذا.

ومع نظام أسعار الصرف، حسب بريتون وودز، وخاصة بعد انهياره في سبعينات القرن العشرين، أصبح الفرنك أقوى وأقوى. واليوم، يُعدّ الفرنك من أكثر العملات استقرارًا في العالم.

ترجمة: إيفون صعيبي

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد

