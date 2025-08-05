أكاديميون إسرائيليون: تردد ألمانيا بشأن غزة قد يشجع على ارتكاب فظائع

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برلين (رويترز) – حذر أكثر من 100 أكاديمي إسرائيلي في رسالة من أن عدم ممارسة ألمانيا ضغوطا على إسرائيل قد يؤدي إلى فظائع جديدة في غزة.

وكتب الأكاديميون في الرسالة الموجهة إلى النائبين الكبيرين في الحزب الديمقراطي الاجتماعي رولف موتزينيتش وأديس أحمدوفيتش والتي اطلعت عليها رويترز يوم الثلاثاء “إذا واصلت ألمانيا ترددها فإن ذلك يهدد بإتاحة المجال لارتكاب فظائع جديدة ويقوض الدروس المستفادة من تاريخها”.

ودعا النائبان، اللذان يشارك حزبهما في الائتلاف الحاكم، ألمانيا في 22 يوليو تموز إلى الانضمام إلى تحالف دولي يدفع باتجاه إنهاء فوري للحرب في غزة وفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق تسليم الأسلحة.

وزادت الحكومة الألمانية، التي تضم تكتل الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ وكذلك الحزب الديمقراطي الاجتماعي، من حدة انتقاداتها لإسرائيل بسبب الكارثة الإنسانية في غزة التي يقطنها مليونا نسمة، لكنها لم تعلن بعد عن أي تغيير كبير في سياستها.

وتنفي إسرائيل انتهاج سياسة التجويع في غزة وتقول إن الأزمة يمكن أن تنتهي باستسلام حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، المسؤولة عن العملية التي تشير إحصاءات إسرائيلية إلى أنها تسببت في مقتل 1200 شخص في إسرائيل واقتياد 251 رهينة إلى غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

ويقول منتقدون إن رد ألمانيا على الحرب كان حذرا أكثر من اللازم، ويرجع ذلك في الغالب إلى الشعور الدائم بالذنب تجاه المحرقة النازية، مما أضعف قدرة الغرب الجماعية على الضغط على إسرائيل.

وقال أحمدوفيتش في تصريح لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية “إذا كان أكثر من 100 أكاديمي إسرائيلي يطالبون بتغيير فوري للمسار… فقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات واضحة”.

وأعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا استعدادها للاعتراف بدولة فلسطينية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر أيلول المقبل.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)