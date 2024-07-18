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أكبر هيكل عظمي لديناصور ستيغوصور بيع بسعر قياسي بلغ 44,6 مليون دولار

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بيع لقاء سعر قياسي بلغ 44,6 مليون دولار بمزاد أقامته “سوذبيز” في نيويورك الأربعاء أكبر هيكل عظمي مُعاد تجميعه لديناصور من نوع ستيغوصور أُطلق عليه اسم “أبيكس”، على ما أعلنت الدار.

ويُعدّ “أبيكس” الذي يعود إلى 150 مليون سنة “أحد الهياكل العظمية الأكثر اكتمالاً المكتشفة إلى اليوم”، بحسب الدار.

ويضم الهيكل العظمي الذي يبلغ ارتفاعه 3,3 أمتار، 254 عظمة متحجرة من إجمالي 319. 

وخمّنت “سوذبيز” السعر التقديري للهيكل العظمي ب4 إلى 6 ملايين دولار، لكنّ السعر ارتفع بسرعة عندما تهافت المزايدون مِن بُعد على المزاد، ما أثار الدهشة والتصفيق في صالة المزاد. 

ولم تُفصح الدار عن اسم المشتري الذي رُسَّيَ عليه “أبيكس”.

وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 31,8 مليون دولار وحققته عام 2020 في نيويورك عملية بيع لتيرانوصور ريكس يحمل اسم “ستان”.

واكتُشف الهيكل العظمي ل”أبيكس” في أيار/مايو 2022 على أرض يملكها عالم الإحاثة الشهير جايسن كوبر، وتقول “سوذبيز” إنها عملت معه منذ البداية لتنظيم هذا المزاد، في خطوة تضمن “الشفافية” بحسب الشركة.

وعام 2022، ألغت دار “كريستيز” للمزادات عملية بيع هيكل عظمي يعود إلى تيرانوصور ريكس في هونغ كونغ، بسبب شكوك تمحورت على أصالة المتحجّرة.

وتضاعفت هذه المزادات خلال السنوات الأخيرة، ما أثار جدلاً وإحباطاً لدى علماء الإحاثة الذين يرون أن بيعها يقلّص فرص عرضها في المتاحف وجعلها متاحة للاستخدام في الأبحاث العلمية.

وثمة هياكل عظمية لديناصورات ستيغوصور معروضة في مختلف أنحاء العالم، لكنّ “أبيكس” أكبر بنسبة 30 % من “سوفي”، الهيكل العظمي الأكثر اكتمالاً من بين الهياكل المعروضة للعامّة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

جس/ب ح/غ ر

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