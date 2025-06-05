أكثر من 1.6 مليون مسلم يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

reuters_tickers

2دقائق

(رويترز) – بدأ يوم الخميس مشهد إيماني مهيب مع توافد أكثر من 1.6 مليون مسلم إلى صعيد عرفات تغمرهم المشاعر الإيمانية لأداء الركن الأعظم لفريضة الحج.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه خلال عملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات “اتسمت الحركة المرورية بالانسيابية”.

وقال حسن علي سلامة من مصر لرويترز من فوق عرفات “إحساس وشعور لا يوصف، سبحان الله… قلب الواحد يرجف من السعادة والفرحة”.

وأضاف “نحن على جبل الرحمة، كأن الرحمة فعلا نزلت علينا”.

ويستمع الحجاج في وقت لاحق من يوم الخميس إلى خطبة يوم عرفة، قبل أداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا، اقتداء بسنة النبي محمد.

ومع غروب شمس يوم الخميس، يبدأ الحجاج النفرة إلى مشعر مزدلفة، حيث سيؤدون صلاتي المغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم هناك، تمهيدا للانتقال إلى منى صباح يوم الجمعة.

وقالت زينب لوو من السنغال لرويترز “لا أعرف حقا إذا كان باستطاعتي وصف ما أشعر به لأنه شعور رائع حقيقة”.

وأضافت “نحمد الله على كل ما أعطانا، كل ما حققه لنا من أمنيات بالقدوم إلى هنا، وما يمنحنا دوما”.

وأصدرت وزارة الصحة السعودية تحذيرات للحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة، التي تجاوزت 40 درجة مئوية، داعية إلى استخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة للوقاية من الإجهاد الحراري.

وتراقب السلطات السعودية هذا العام حركة الحج عبر تقنيات متقدمة مستعينة بالطائرات المسيرة لتأمين الحجاج والتدخل السريع عند أي طارئ.