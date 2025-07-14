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أكثر من 10 ملايين مسافر عبر الاتحاد للطيران في النصف الأول من 2025

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كشفت “الاتحاد للطيران” أنها نقلت 10,2 ملايين مسافر خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة بنسبة 17 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام 2024، وفق بيان للشركة الإثنين.

ويبلغ أسطول الشركة، ومقرها أبوظبي، حاليا 101 طائرة، ما يدعم شبكتها المتنامية وخدماتها، بحسب البيان.

وقالت الشركة إنها استقبلت 1,8 مليون مسافر خلال حزيران/يونيو، بزيادة 16 في المئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع معدل حمولة الركاب إلى 88 بالمئة مقارنة بـ86 بالمئة خلال الشهر نفسه.

م ل/كام

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