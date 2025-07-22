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أكثر من 152 ألف إماراتي يعملون في القطاع الخاص حتى نهاية حزيران/يونيو

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يعمل 152 ألف إماراتي لدى أكثر من 29 ألف شركة، وذلك مع انتهاء مهلة تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من العام الجاري في 30 حزيران/يونيو الماضي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وأكدت الوزارة في بيان أن النجاحات المتواصلة التي يحققها ملف التوطين في القطاع الخاص، تؤكد فاعلية سياسات ومبادرات التوطين و”نافس”، من حيث إعداد المواطنين الملتحقين بالوظائف التي يوفرها القطاع الخاص والنظرة الإيجابية للعمل فيه في ضوء تعزيز تنافسية المواطنين وما يشكلونه من قيمة مضافة لاستدامة أعمال الشركات ونموها.

وأضافت أن “استمرار تسجيل الأعداد التاريخية وغير المسبوقة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، يعكس استدامة النمو الاقتصادي في الدولة بما في ذلك دخول شركات جديدة إلى سوق العمل والتي بلغت نسبة نموها العام الماضي نحو 33%”.

هت/ريم

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية