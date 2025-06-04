أكسيوس: أمريكا تبلغ إسرائيل بأنها ستستخدم الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن

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(رويترز) – قال مراسل أكسيوس في منشور على منصة إكس نقلا عن مسؤولين إسرائيليين اثنين إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار من المقرر التصويت عليه في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

ويطالب مشروع القرار بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة حيث يتفشى سوء التغذية على نطاق واسع.