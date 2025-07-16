أكسيوس: ترامب سيلتقي رئيس وزراء قطر لبحث مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

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(رويترز) – ذكر باراك رافيد مراسل موقع أكسيوس الإخباري على منصة إكس للتواصل الاجتماعي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجتمع مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء لبحث المفاوضات الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ويشارك مفاوضون من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في أحدث جولة من محادثات وقف إطلاق النار في الدوحة منذ السادس من يوليو تموز حيث يناقشون اقتراحا تدعمه الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما يتضمن إطلاق سراح رهائن على مراحل وانسحاب القوات الإسرائيلية من أجزاء من غزة وإجراء مناقشات بشأن إنهاء الصراع.

وقال ستيف ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط يوم الأحد إنه “متفائل” بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في قطر.

ويعمل الوسطاء الأمريكيون والقطريون والمصريون على التوصل إلى اتفاق رغم وجود فجوة بين إسرائيل وحماس بشأن حدوث انسحاب إسرائيلي من القطاع الفلسطيني في نهاية المطاف.

واندلعت أحدث موجة عنف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القائم منذ عقود في أكتوبر تشرين الأول 2023 عندما قادت حماس هجوما على إسرائيل. وتقول إسرائيل إن الحركة قتلت 1200 شخص واحتجزت حوالى 250 رهينة في ذلك الهجوم.

وتقول وزارة الصحة في غزة إن الهجوم العسكري الذي أطلقته إسرائيل بعد ذلك أسفر عن مقتل أكثر من 58 ألف فلسطيني. كما تسبب في أزمة جوع ونزوح داخلي لجميع سكان القطاع وأثار اتهامات بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية وجرائم حرب بالمحكمة الجنائية الدولية. وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات.

وانتهى وقف إطلاق نار سابق استمر شهرين عندما تسببت غارات إسرائيلية في مقتل أكثر من 400 فلسطيني في 18 مارس آذار. وكان ترامب قد اقترح في وقت سابق من هذا العام سيطرة أمريكية على غزة وهو ما قوبل بتنديد عالمي من خبراء في مجال حقوق الإنسان والأمم المتحدة والفلسطينيون باعتبار أن الاقتراح يمثل “تطهيرا عرقيا”.

وأضاف رافيد نقلا عن مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يناقش ترامب والشيخ محمد أيضا جهود استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.