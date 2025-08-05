أكسيوس: ويتكوف وترامب ناقشا خططا لزيادة الدور الأمريكي في مساعدات غزة

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واشنطن (رويترز) – ذكر موقع أكسيوس الإخباري يوم الثلاثاء نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومسؤول إسرائيلي أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف والرئيس دونالد ترامب ناقشا خططا لزيادة دور واشنطن بشكل كبير في تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف الموقع أن المناقشات جرت خلال اجتماع بين ويتكوف وترامب يوم الاثنين في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن إسرائيل أبدت تأييدها لزيادة الدور الأمريكي.

ونقل أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترامب “ستتولى” إدارة الجهود الإنسانية في غزة لأن إسرائيل لا تُديرها بشكل مناسب.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)