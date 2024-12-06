ألمانيا ترفض اتهام منظمة العفو لإسرائيل بارتكاب “إبادة”

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رفضت الحكومة الألمانية الجمعة اتهام منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في غزة.

ولدى سؤاله عن تقرير المنظمة، قال وزير الخارجية الألماني سيباستيان فيشر للصحافيين إن “مسألة الإبادة الجماعية تفترض مسبقا نية واضحة للقضاء على مجموعة عرقية. ما زلت لا أرى أي نية واضحة من هذا النوع وبالتالي لا يمكنني الاتفاق مع استنتاجات التقرير”.

وأضاف “نأخذ الاتهامات الواردة في التقرير على محمل الجد إلى حد كبير ونقوم بتحليلها حاليا”.

وتابع “حضّينا الحكومة الإسرائيلية مرارا على إدخال تغييرات على عملياتها العسكرية في غزة والإيفاء بشكل أفضل بالتزاماتها بشان حماية المدنيين”.

وأكد “لكن ما زال رأينا أن إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس في مواجهة حماس التي بدأت هذا النزاع عبر هجماتها الإرهابية”.

نشرت المنظمة الحقوقية التي تتخذ مقرا في لندن تقريرا من 300 صفحة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، مشيرة إلى أن استنتاجاتها مبنية على صور الأقمار الصناعية التي توثق الدمار، والعمل الميداني والتقارير الميدانية من أهالي غزة إلى جانب التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين عن إدارة الهجوم العسكري الإسرائيلي التي تدعو “إلى ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو تبررها”.

ورفضت إسرائيل الاستنتاجات معتبرة أنها “كاذبة تماما”.

أسفر هجوم حماس غير المسبوق في السابع من تشرين الأول/اكتوبر 2023 على إسرائيل الذي أشعل الحرب عن مقتل 1208 أشخاص في إسرائيل، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى بيانات رسمية.

وأدت العملية العسكرية الانتقامية الإسرائيلية إلى مقتل 44580 شخصا على الأقل في غزة، معظمهم مدنيون نساء وأطفال، بحسب بيانات وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة وتعتبرها الأمم المتحدة ذات مصداقية.

جسك/لين/ح س