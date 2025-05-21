ألمانيا تستنكر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على دبلوماسيين دون مبرر

reuters_tickers

1دقيقة

برلين (رويترز) – استنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار “دون مبرر” على وفد دبلوماسي قرب جنين بالضفة الغربية يوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيان إن الوفد ضم دبلوماسيا ألمانيا وسائقا من مكتب التمثيل في رام الله.

وأضاف البيان أن الوفد مسجل رسميا ويجري أنشطة دبلوماسية بالتنسيق مع كل من السلطة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.

وجاء في البيان “يجب على الحكومة الإسرائيلية توضيح ملابسات الحادث فورا واحترام حرمة الدبلوماسيين”.