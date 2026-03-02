أمريكا: الكويت تسقط بالخطأ مقاتلات أمريكية

مدينة الكويت 2 مارس آذار (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الاثنين إن الدفاعات الجوية الكويتية أسقطت عن طريق الخطأ ثلاث مقاتلات أمريكية من طراز إف-15 خلال قتال نشط اليوم، ووصفت الواقعة بأنها نيران صديقة على ما يبدو خلال الصراع مع إيران.

وأكدت القيادة أن جميع أفراد الطواقم البالغ عددهم ستة قفزوا من الطائرات بسلام، وتم العثور عليهم وحالتهم مستقرة.

وأضافت “خلال معركة نشطة، تضمنت هجمات بطائرات وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية، أسقطت الدفاعات الجوية الكويتية عن طريق الخطأ مقاتلات تابعة للقوات الجوية الأمريكية”.

وأشارت إلى أن الكويت اعترفت بالواقعة وأنه يجري التحقيق فيها.

وأظهرت لقطات فيديو طائرة حربية أمريكية تسقط فوق الكويت فجر اليوم الاثنين، وشوهد شخص يقفز بالمظلة. وتحققت رويترز من الموقع وقالت إن التصوير تم في منطقة الجهراء بالكويت.

وفي واقعة منفصلة، قال شاهد لرويترز إن دخانا يتصاعد من محيط مجمع السفارة الأمريكية في مدينة الكويت، مع وجودسيارات إطفاء وإسعاف في المنطقة.

ولم ترد السفارة الأمريكية في الكويت أو وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات للتعليق على واقعة السفارة.

واعترضت الكويت طائرات مسيرة معادية في وقت سابق من اليوم الاثنين، وهو اليوم الثالث على التوالي للهجمات التي تشنها إيران على دول الخليج المجاورة ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية عليها.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية في وقت سابق عن الحرس الثوري قوله إن القوات المسلحة الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية في الكويت.

* إصابة عمال جراء سقوط حطام

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية في بيان إن عاملين اثنين أصيبا بجروح طفيفة جراء سقوط حطام في مصفاة ميناء الأحمدي بالكويت.

وحذرت السفارة الأمريكية في الكويت رعاياها من استمرار خطر الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على البلاد، وناشدتهم عدم التوجه إلى السفارة والبقاء في منازلهم وعدم الخروج والمكوث في الطابق الأرضي بعيدا عن النوافذ.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مدير عام الدفاع المدني قوله إنه لم ترد أنباء عن خسائر بشرية بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية الكويتية معظم الطائرات المسيرة قرب منطقتي الرميثية وسلوى.

وأفاد شهود من رويترز بسماع دوي انفجارات صباح اليوم الاثنين في دبي والدوحة، وبأنهم سمعوا أصوات انفجارات وصفارات إنذار في وقت سابق في الكويت.

وقالت طهران إنها ستستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي عليها يوم السبت.

وقصفت أيضا مجموعة من المناطق المدنية والتجارية في مدن خليجية، مما زاد من وطأة الصراع على مراكز الطيران والتجارة الرئيسية في المنطقة.

