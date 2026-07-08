أمريكا: قصفنا أكثر من 80 هدفا خلال هجومنا الأحدث على إيران

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8 يوليو تموز (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية أمس الثلاثاء إنها قصفت أكثر من 80 هدفا خلال أحدث هجوم لها على إيران.

وأضافت في بيان “استهدفت القوات الأمريكية أنظمة دفاع جوي إيرانية، وشبكات قيادة وسيطرة، ومواقع رادار ساحلية، وقدرات صواريخ مضادة للسفن، وأكثر من 60 زورقا صغيرا تابعا للحرس الثوري الإيراني في مضيق هرمز وقربه، بهدف إضعاف قدرة إيران على مواصلة مهاجمة التجارة الدولية التي تمر عبر الممر التجاري الدولي”.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية)