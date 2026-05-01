أمريكا تحذر الشركات من دفع رسوم لعبور هرمز حتى لو تبرعات

واشنطن أول مايو أيار (رويترز) – حذرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة من أن أي شركة شحن تدفع رسوما لإيران مقابل عبور مضيق هرمز، بما في ذلك التبرعات الخيرية لمنظمات مثل جمعية الهلال الأحمر الإيراني، معرضة لعقوبات قاسية.

واقترحت طهران فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، ضمن مقترحات لإنهاء الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة.

وذكر بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة على دراية بالتهديدات الإيرانية للملاحة عبر المضيق ومطالبتها بدفع مبالغ مالية مقابل ضمان المرور الآمن عبر المضيق.

وجاء هذا التحذير متزامنا مع إرسال إيران أحدث مقترحاتها في المفاوضات مع الولايات المتحدة إلى وسطاء باكستانيين، في خطوة من شأنها تحسين فرص كسر الجمود في الجهود المبذولة لإنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف المكتب أن المطالبات بدفع رسوم ربما تتضمن خيارات دفع متعددة منها العملات الورقية والأصول الرقمية والمقاصة والمقايضات غير الرسمية أو مدفوعات عينية أخرى، مثل التبرعات الخيرية الاسمية المقدمة إلى جمعية الهلال الأحمر الإيراني أو صندوق بنياد مستضعفان الخيري أو حسابات سفارات إيرانية.

وقال “يصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية هذا التنبيه لتحذير المواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين من مخاطر العقوبات المترتبة على تقديم مثل هذه المدفوعات إلى النظام الإيراني، أو طلب ضمانات منه، لضمان المرور الآمن. وتظل هذه المخاطر قائمة بغض النظر عن طريقة الدفع”.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)