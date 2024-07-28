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أمريكا تحمل حزب الله مسؤولية الهجوم على الجولان

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واشنطن (رويترز) – قال البيت الأبيض يوم الأحد إن الولايات المتحدة تحمّل جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران مسؤولية الهجوم الصاروخي الذي أدى إلى مقتل 12 طفلا وفتى في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون في بيان “هذا الهجوم نفذه حزب الله اللبناني. إنه صاروخ تابع لهم انطلق من منطقة يسيطرون عليها”، مضيفة أن البيت الأبيض يجري محادثات مستمرة مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين منذ وقوع الهجوم.

وأضافت “تعمل الولايات المتحدة أيضا على إيجاد حل دبلوماسي على امتداد الخط الأزرق من شأنه أن ينهي جميع الهجمات نهائيا ويسمح للمواطنين على جانبي الحدود بالعودة بأمان إلى منازلهم”.

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