أمريكا تستعد لنشر قاذفات بي-52 وسفن حربية في الشرق الأوسط

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واشنطن (رويترز) – قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستنشر قاذفات بي-52 وطائرات مقاتلة وطائرات للتزود بالوقود بالإضافة إلى مدمرات بحرية في الشرق الأوسط، في إطار إعادة ضبط الأصول العسكرية مع استعداد حاملة الطائرات أبراهام لينكولن والمدمرات المرافقة لها لمغادرة‭ ‬المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن عملية النشر ستتم في الأشهر المقبلة مما يوضح مدى مرونة التحركات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الميجر جنرال باتريك رايدر في بيان “إذا استغلت إيران أو وكلاؤها هذه اللحظة لاستهداف أفراد أو مصالح عسكرية في المنطقة فإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن شعبنا”.

ستؤدي مغادرة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن المنطقة إلى خلق فجوة فيما يتعلق بحاملات الطائرات لحين إرسال حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط.

يأتي تعديل الجيش الأمريكي لقواته في الشرق الأوسط بعد تبادل إطلاق نار مباشر في أكتوبر تشرين الأول بين إسرائيل وإيران.

وتخوض إسرائيل أيضا قتالا ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)المدعومة من إيران في غزة وضد جماعة حزب الله في لبنان، بل ونفذت ضربات الشهر الماضي في اليمن بعد تعرضها لهجوم من الحوثيين المتحالفين مع إيران.

وتعهدت الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن إسرائيل ضد أي هجوم وحماية القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.