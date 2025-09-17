أمريكا تصنف 4 جماعات مسلحة متحالفة مع إيران منظمات إرهابية

1دقيقة

واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة صنفت أربع جماعات مسلحة متحالفة مع إيران منظمات إرهابية أجنبية.

وأضافت الوزارة في بيان أن المنظمات هي حركة النجباء وكتائب سيد الشهداء وحركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي. وذكرت أن المنظمات الأربع مصنفة بالفعل في السابق على أنها ضمن “الإرهابيين العالميين المصنفين بشكل خاص” وذلك في عام 2023.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في البيان “شنت جماعات الميليشيا المتحالفة مع إيران هجمات على السفارة الأمريكية في بغداد والقواعد التي تستضيف القوات الأمريكية وقوات التحالف، وعادة ما تستخدم أسماء وهمية أو جماعات وكيلة للتعتيم على مشاركتها”.

(إعداد مروة غريب ودعاء محمد للنشرة العربية)