أمريكا تعترض ناقلة متجهة لإيران بخليج عمان وطاقمها بخير بعد حريق

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نيودلهي 8 يونيو حزيران (رويترز) – قال الجيش الأمريكي إن قواته منعت مرور ناقلة نفط خاوية في خليج عمان اليوم الاثنين بعدما حاولت الإبحار إلى ميناء إيراني في خرق للحصار الحالي على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس إن السفينة (ماريفكس) التي ترفع علم بالاو كانت تعبر المياه الدولية في خليج عمان متجهة إلى إيران عندما استُهدفت.

وأضافت أن طائرة (إف/إيه-18 سوبر هورنت) تابعة لحاملة الطائرات إبراهام لينكولن أطلقت ذخيرة دقيقة على غرف الهندسة والتوجيه بالسفينة بعد رفض طاقمها الامتثال لتوجيهات القوات الأمريكية.

وتابعت “لم تعد السفينة ماريفكس تبحر نحو إيران”.

وقالت وزارة الموانئ والشحن والممرات المائية الهندية إن الناقلة كان على متنها 24 هنديا ضمن أفراد الطاقم، مضيفة أنها تلقت بلاغات عن اندلاع حريق على متن السفينة لكن الجميع بخير.

وذكر أوبيش كومار شارما المدير في الوزارة في مؤتمر صحفي “ننسق مع وزارة الشؤون الخارجية وبعثاتنا في الخارج والبحرية الهندية ووزارة الدفاع لضمان سلامتهم”. وأفاد في وقت سابق بأن السفينة ترفع علم مدغشقر.

وبدأ الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية في أبريل نيسان بعد أن شددت إيران القيود على حركة الشحن عبر مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن القيود تنطبق على السفن المتجهة إلى إيران أو القادمة منها، لا على السفن العابرة للمضيق إلى وجهات غير إيرانية.

وقال مصدر هندي مطلع لرويترز إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شركة ماريفكس في السابق.

ويفرض المكتب، الذي ينفذ العقوبات الأمريكية، منذ فبراير شباط 2025 عقوبات على نحو ألف فرد وسفينة وطائرة ذات صلة بإيران في إطار حملة “أقصى الضغوط” الاقتصادية على شبكات النظام المصرفي الموازي وغسل الأموال والتهرب من العقوبات في إيران.

وذكر المصدر أن السفينة تراجعت ثلاث مرات بعد تحذيرات متكررة من البحرية الأمريكية، مضيفا أن السفينة قامت بمحاولة أخرى لاجتياز الحصار باستخدام المياه الإقليمية العمانية اليوم.

وقالت السفارة الهندية في سلطنة عمان في منشور على إكس إن نيودلهي على اتصال مع السلطات العمانية للعمل على إنقاذ البحارة وضمان سلامتهم. وقال المصدر لرويترز إن جميع أفراد الطاقم تم إنقاذهم بمساعدة السلطات العمانية.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)