أمريكا تكشف عن حدود حصارها لمضيق هرمز وعودة سفينتين على الأقل

reuters_tickers

4دقائق

لندن 13 أبريل نيسان (رويترز) – كشف الجيش الأمريكي اليوم الاثنين عن تفاصيل حدود حصاره لمضيق هرمز، قائلا إن الحصار سيمتد شرقا إلى خليج عُمان وبحر العرب، في حين أظهرت بيانات تتبع السفن عودة سفينتين أدراجهما في المضيق مع بدء سريان الحصار.

وفي إشعار إلى البحارة بشأن الحصار الذي يهدف إلى انتزاع السيطرة على المضيق من إيران، قالت القيادة المركزية الأمريكية “أي سفينة تدخل أو تغادر المنطقة المحاصرة دون تصريح ستكون معرضة للاعتراض أو تحويل المسار أو الاحتجاز”.

وأضافت “لن تعوق السيطرة حركة الملاحة المحايدة عبر مضيق هرمز من وإلى وجهات غير إيرانية”.

وبدأ سريان الحصار عند الساعة 1400 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين.

ومع ذلك، أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن شركتي كبلر ومجموعة بورصات لندن أن ناقلتي نفط مرتبطتين بإيران غادرتا الخليج اليوم عبر مضيق هرمز، قبيل تطبيق الحصار الأمريكي .

وأوضحت بيانات كبلر أن الناقلة (أورورا) محملة بمنتجات نفطية إيرانية بينما تحمل الناقلة (نيو فيوتشر) وقود الديزل الذي تم تحميله من ميناء الحمرية في الإمارات.

والناقلتان من بين ثماني سفن على الأقل عبرت المضيق اليوم قبل الحصار.

وبحسب كبلر فقد غادرت ناقلة منتجات نفطية تم تحميلها في ميناء إماراتي، وثلاث سفن لشحن البضائع الجافة من موانئ إيرانية المضيق بينما دخلته ناقلتان من بباكستان للمنتجات النفطية وسفينتان لشحن البضائع الجافة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن الحصار عقب انهيار المحادثات التي جرت في مطلع الأسبوع بهدف إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط مجددا فوق 100 دولار للبرميل. ويزيد الحصار من حالة عدم اليقين بشأن كيفية عبور السفن لهذا الممر المائي الحيوي الذي يُستخدم عادة لنقل خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم.

وذكر الإشعار الأمريكي أن الحصار “يشمل الساحل الإيراني بالكامل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الموانئ ومحطات النفط”.

وأضاف أنه سيُسمح بمرور الشحنات الإنسانية، بما فيها المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من السلع الأساسية، شريطة خضوعها للتفتيش.

وقال تاجر نفط مقيم في دبي “سيؤدي الحصار فورا إلى انخفاض حاد في حركة الشحن الجديدة لأي رحلة بحرية لها صلة بإيران، وإلى تردد أوسع حتى بالنسبة للشحنات غير الإيرانية التي تمر بالقرب من المضيق”.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومينجيز للصحفيين إن الحصار الأمريكي سيُمدد توقف حركة السفن في المضيق منذ بدء الصراع. وأضاف أن 20 ألف بحار ونحو 1600 سفينة عالقون في الخليج.

(تغطية صحفية جوناثان سول وأراثي سوماسيكار – إعداد رحاب علاء وحسن عمار للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)