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أمريكا تلغي تصنيف جبهة النصرة منظمة إرهابية أجنبية

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(رويترز) – أظهرت مذكرة منشورة على الإنترنت يوم الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت تصنيف جبهة النصرة التي كانت تتمركز في سوريا منظمة إرهابية أجنبية.

كانت هيئة تحرير الشام تُعرف سابقا باسم جبهة النصرة حينما كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا.

وتحمل المذكرة تاريخ 23 يونيو حزيران وهي صادرة عن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في نسخة أولية من السجل الاتحادي ومن المقرر أن تنشر رسميا يوم الثلاثاء.

ولم تدل وزارة الخارجية السورية بعد بأي تعليق.

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