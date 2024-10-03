أمير قطر: ما يجري في المنطقة هو عمليات إبادة جماعية

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دبي (رويترز) – قال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر يوم الخميس إن ما يحدث في المنطقة هو إبادة جماعية.

وأضاف أن بلده كان دائما يحذر من إفلات إسرائيل من العقاب.

وتابع الأمير خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة “لقد أصبح واضحا وضوح الشمس أن ما يجري هو عمليات إبادة جماعية إضافة إلى تحويل قطاع غزة إلى منطقة غير صالحة للعيش الإنساني تمهيدا للتهجير”.

كما أدان أمير قطر الغارات الجوية والعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان.

وتعترض إسرائيل بشدة على اتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة حيث شنت هجوما قبل عام بعد أن هاجم مقاتلو حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وفصائل أخرى بلدات في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 رهينة. وقُتل أكثر من 41600 من سكان غزة خلال الهجوم الإسرائيلي بحسب السلطات الصحية في القطاع الذي تديره حماس.

وبدأت إسرائيل هذا الأسبوع توغلا بريا في لبنان ضد جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران والتي تطلق النار على إسرائيل فيما تقول إنها تقوم بذلك تضامنا مع الفلسطينيين.