أمير قطر سيلتقي بالملك ورئيس الوزراء خلال زيارة رسمية لبريطانيا

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لندن (رويترز) – يصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى بريطانيا يوم الاثنين في زيارة رسمية تستمر يومين يستضيفه خلالها الملك تشارلز.

كما سيلتقي برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي يسعى إلى تعزيز العلاقات مع دول الخليج الغنية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير سيرافقه رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووفد رسمي.

وتبدأ الزيارة رسميا يوم الثلاثاء وتأتي في وقت تبحث فيه حكومة حزب العمال البريطانية التي تولت السلطة في يوليو تموز عن مستثمرين مشاركين للمساعدة في تمويل خططها لتوسيع بنية تحتية جديدة بما في ذلك أنظمة الطاقة النظيفة.

كما يسعى ستارمر إلى إعطاء دفعة لمحادثات مستمرة منذ فترة طويلة بشأن اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي الذي يضم قطر والسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين.

وتشير تقديرات لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية إلى أن إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي قد يعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.03 مليار دولار) في الأجل البعيد.