أمير قطر يعين محمد السويدي رئيسا تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار

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من آندرو ميلز

الدوحة (رويترز) – عين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الثلاثاء محمد سيف السويدي رئيسا تنفيذيا لجهاز قطر للاستثمار.

جاء قرار تعيين في بيان صادر عن الديوان الأميري.

وشغل السويدي منصب رئيس الاستثمارات في الأمريكتين في صندوق الثروة السيادي الذي يبلغ حجمه 510 مليارات دولار، كما أسس مكاتب الصندوق وفريق الاستثمارات في نيويورك.

ويحل السويدي محل منصور بن إبراهيم آل محمود الذي عيّنه الأمير يوم الثلاثاء وزيرا للصحة العامة.

وحدد السويدي أولويات الاستثمار في الجهاز خلال حديثه في منتدى قطر الاقتصادي في شهر مايو أيار. وقال “الاستثمارات الطويلة الأجل بشكل عام بطبيعتها والتي يمكن أن تتضاعف بمرور الوقت تقترن ببعض الملفات التي نؤمن بها مثل الرقمنة وإزالة الكربون والاستدامة والشمولية والنمو”.

وأضاف “نستثمر كاستثمار أقلية في معظم الأوقات، لذا فإن وجود المساهمين وأصحاب المصلحة ذوي التفكير المماثل يعد أمرا في غاية الأهمية”.

وفي إطار التعديل الوزاري الذي أجري يوم الثلاثاء، عين أمير قطر أيضا الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزيرا جديدا للتجارة والصناعة في البلاد.

والشيخ فيصل هو رئيس استثمارات آسيا والمحيط الهادي وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات القطرية (أريدُ). ومن غير الواضح ما إذا كان سيبقى في هذين المنصبين.

كما عين أمير قطر لولوة بنت راشد الخاطر وزيرة جديدة للتربية والتعليم والتعليم العالي، وكانت قد شغلت سابقا منصب وزيرة الدولة للتعاون الدولي وقادت جهود قطر الإنسانية العالمية، وخصوصا في غزة ولبنان.

كما قادت لولوة الدور القطري في التوسط لإعادة عشرات الأطفال الأوكرانيين إلى بلادهم من روسيا أو الأراضي التي تحتلها روسيا.

وعين أمير قطر أيضا الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن بن علي آل ثاني نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع.