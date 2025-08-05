أمين عام حزب الله: الصواريخ ستسقط على إسرائيل إذا استأنفت حربها على لبنان

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بيروت (رويترز) – هدد الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية نعيم قاسم في خطاب بثه التلفزيون‭ ‬يوم الثلاثاء إسرائيل مباشرة، قائلا إن الصواريخ ستسقط عليها إذا استأنفت حربا واسعة النطاق على لبنان.

قال قاسم إن حزب الله والجيش اللبناني والشعب اللبناني سيدافعون عن أنفسهم في حال شنت إسرائيل “العدوان الواسع”.

وأضاف “هذا الدفاع سيؤدي إلى سقوط صواريخ داخل الكيان الإسرائيلي، وكل الأمن الذي بنوه خلال ثمانية أشهر سينهار خلال ‏ساعة واحدة”.

(تغطية صحفية ليلى بسام ومايا الجبيلي – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)